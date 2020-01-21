Истинное место Украины на внешнеполитической арене показал глава МВД Арсен Аваков, который по итогам Нормандского встречи говорил о фуршете на этом мероприятии, а не о дипломатических успехах страны. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Аваков и дальше будет усиливать позиции. Ничего хорошего в этом нет – эксперт © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Вакаров в связи с этим обратил внимание, что подписание газового контракта стало возможным не потому, что Киев договорился с Москвой, а потому, что с Россией договорилась Германия, которая была заинтересована в транзите голубого топлива через Украину.

Политолог посетовал, что Украине нужно было не воевать за транзит, а действовать, исходя из своих прагматических интересов, договариваясь о больших объемах топлива, невзирая на интересы США и Германии.

Специалист также добавил, что Зеленскому нужно отправить в отставку главу МИД Вадима Пристайко, который сделал целый ряд противоречивых заявлений, но не предпринял никаких реальных шагов для защиты дипломатических интересов Украины.