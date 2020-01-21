«Аваков там побирался на столах и что-то там допивал, какое-то вино. Как, извините за выражение, полубомж, которого пустили покушать. Наше место показал не Зеленский. Наше место показал Аваков. Мне за это настолько стыдно было», — категоричен эксперт.
Вакаров в связи с этим обратил внимание, что подписание газового контракта стало возможным не потому, что Киев договорился с Москвой, а потому, что с Россией договорилась Германия, которая была заинтересована в транзите голубого топлива через Украину.
Политолог посетовал, что Украине нужно было не воевать за транзит, а действовать, исходя из своих прагматических интересов, договариваясь о больших объемах топлива, невзирая на интересы США и Германии.
Специалист также добавил, что Зеленскому нужно отправить в отставку главу МИД Вадима Пристайко, который сделал целый ряд противоречивых заявлений, но не предпринял никаких реальных шагов для защиты дипломатических интересов Украины.