Киевские власти уже пять лет говорят об изношенности теплосетей, но самом деле ничего не предпринимают для исправления ситуации. Об этом рассказал бывший мэр украинской столицы и депутат Киевсовета Александр Омельченко 20 января в комментарии изданию «ГолосUA»

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«Это хорошая ширма для прикрытия своей безответственности. Когда говорят о якобы завершенных сроках эксплуатации теплосетей, это неправда. Это ширма», — категоричен Омельченко.

Политик привел пример, что тепломагистраль, которая идет от ТЭЦ-5, изношена, но при необходимом техническом уходе может быть еще в эксплуатации и 40, и 50 лет.

Действительно, добавил бывший мэр, сроки эксплуатации тепловых сетей и других объектов инфраструктуры практически прошли, но, тем не менее, они осматриваются, их слабые места устраняются, и эксплуатация продолжается.

«Проблемы есть, но когда заканчивается отопительный сезон, то с апреля и до октября включительно есть 7 месяцев для того, чтобы подготовить к зиме и испытать трубы», — подчеркнул он.

В Киеве нет документов с установленными нормативами испытания теплосетей, за что руководство города должно нести наказание, поскольку это просто служебный авантюризм, резюмировал Омельченко.