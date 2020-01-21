В частности, по его словам, киевские власти на протяжении этих лет объясняют многочисленные коммунальные аварии только одним — изношенностью теплосетей, нормативные сроки которых давно прошли.
«Это хорошая ширма для прикрытия своей безответственности. Когда говорят о якобы завершенных сроках эксплуатации теплосетей, это неправда. Это ширма», — категоричен Омельченко.
Политик привел пример, что тепломагистраль, которая идет от ТЭЦ-5, изношена, но при необходимом техническом уходе может быть еще в эксплуатации и 40, и 50 лет.
Действительно, добавил бывший мэр, сроки эксплуатации тепловых сетей и других объектов инфраструктуры практически прошли, но, тем не менее, они осматриваются, их слабые места устраняются, и эксплуатация продолжается.
«Проблемы есть, но когда заканчивается отопительный сезон, то с апреля и до октября включительно есть 7 месяцев для того, чтобы подготовить к зиме и испытать трубы», — подчеркнул он.
В Киеве нет документов с установленными нормативами испытания теплосетей, за что руководство города должно нести наказание, поскольку это просто служебный авантюризм, резюмировал Омельченко.