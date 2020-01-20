По его словам, на заседании подгруппы по вопросам безопасности стороны определили, что для предметной работы над этими девятью участками необходимо прежде всего обменяться координатами предложенных участков и представить их схемы Киеву, Донецку и Луганску.
«Все девять участков рассмотреть, обсудить и подготовить к тому, чтобы на следующем заседании 29 января приступить непосредственно к обсуждению возможности компромисса по этим предложенным участкам», — сообщил Дейнего.
Однако, отметил дипломат, сразу же после заседания в Минске украинская сторона начинает манипулировать этими вопросами, так как от Киева вышло публичное заявление о том, что один участок якобы был согласован.
«Не было такого. Не было даже такой постановки вопроса — согласовать этот участок. То есть системные манипуляции в публичной сфере со стороны Украины продолжались и продолжаются. Понять логику действий сложно», — добавил глава МИД ЛНР.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, при президентстве Владимира Зеленского ситуация с урегулированием конфликта будет только хуже, так как на нормандском саммите он прямо признался, что не сможет обеспечить отвод войск по всей линии соприкосновения.