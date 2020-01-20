Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего опроверг сообщения о согласовании одного из следующих участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Он заявил об этом 20 января во время общения с журналистами

«Будет как с Тиролем». Пургин о том, готовы ли жители Донбасса к возвращению в Украину © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Все девять участков рассмотреть, обсудить и подготовить к тому, чтобы на следующем заседании 29 января приступить непосредственно к обсуждению возможности компромисса по этим предложенным участкам», — сообщил Дейнего.

Однако, отметил дипломат, сразу же после заседания в Минске украинская сторона начинает манипулировать этими вопросами, так как от Киева вышло публичное заявление о том, что один участок якобы был согласован.

«Не было такого. Не было даже такой постановки вопроса — согласовать этот участок. То есть системные манипуляции в публичной сфере со стороны Украины продолжались и продолжаются. Понять логику действий сложно», — добавил глава МИД ЛНР.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, при президентстве Владимира Зеленского ситуация с урегулированием конфликта будет только хуже, так как на нормандском саммите он прямо признался, что не сможет обеспечить отвод войск по всей линии соприкосновения.