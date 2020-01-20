«Вопрос контроля границы возможен в контексте Комплекса мер, но приступить к его обсуждению возможно только на следующий день после проведения выборов», — сказал дипломат.
Если Украина считает, что выборов в Донбассе не будет до решения вопроса границы, продолжил Дейнго, то их не будет вообще. При этом, по его словам, выборы в Донбассе должны быть внеочередными и проводиться по особому, согласованному с Луганском и Донецком, закону.
«К моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса, то есть должна быть материальная реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса», — подчеркнул министр.
Поэтому говорить о том, что выборы провести невозможно без контроля над границей, — это прямое противоречие Комплексу мер: сначала проводятся выборы, затем обсуждается вопрос границы и завершение обсуждения после полного всестороннего политического урегулирования, резюмировал он.