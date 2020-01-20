Приступить к обсуждению вопроса передачи Украине контроля над участком границы с РФ в Донбассе возможно сразу же после проведения внеочередных выборов в регионе. Об этом заявил Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего 20 января во время общения с журналистами

«Начнем интегрировать регион». Эксперт Мирзаян о плане Б России по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если Украина считает, что выборов в Донбассе не будет до решения вопроса границы, продолжил Дейнго, то их не будет вообще. При этом, по его словам, выборы в Донбассе должны быть внеочередными и проводиться по особому, согласованному с Луганском и Донецком, закону.

«К моменту этих выборов должны быть разрешены все аспекты особого статуса, то есть должна быть материальная реализация в законодательном поле Украины этого особого статуса», — подчеркнул министр.

Поэтому говорить о том, что выборы провести невозможно без контроля над границей, — это прямое противоречие Комплексу мер: сначала проводятся выборы, затем обсуждается вопрос границы и завершение обсуждения после полного всестороннего политического урегулирования, резюмировал он.