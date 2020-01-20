Открытие рынка сельскохозяйственных земель кардинально не изменит агробизнес Украины и незначительно повлияет на рынок в целом. Об этом заявил владелец и председатель совета директоров группы компаний «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк в недавнем интервью изданию Newsweek

Царев рассказал о судьбе «куриного короля» Косюка при президентстве Зеленского © https://politeka.net/

Предприниматель добавил, что земельная реформа не сильно повлияет на рынок в целом, так как не более 10-15% людей будут продавать свою землю.

«Для нашего бизнеса не имеет значения, принадлежит ли земля, которую мы используем для производства птицы, мелким землевладельцам или крупным. Было много разговоров и политики и пиара от политиков и землевладельцев, но для нас это не ключевой вопрос», — указал Косюк.

52-летний Косюк является владельцем и председателем совета директоров группы компаний «МХП» по производству охлажденного куриного мяса, который входит в топ-5 богачей Украины по версии «Forbes».

В 2015 году его состояние оценивалось в $1,1 млрд, в 2017 году — $1,1 млрд. С 8 декабря 2014 года до 18 мая 2019 года являлся внештатным советником предыдущего президента Петра Порошенко. Также в ноябре 2018 года Косюк попал под российские санкции.