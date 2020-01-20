На Украине происходит облегченная коррупция, когда чиновники не хотят создавать сложные схемы обогащения и просто выписывают себе многомиллионные премии. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве 20 января заявил замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов

«Новая почта» раскошелится: украинцам обещали заплатить за сгоревшие в Мукачево посылки © Facebook/Нова пошта

Эксперт отметил, в отличие от украинского высокопоставленного госслужащего, оклад депутата Бундестага — это 2-3 средней зарплаты обычного гражданина Германии, а зарплата местного министра индексируется на 2-3 показателя: это и есть цивилизованная практика оплаты госчиновников.

«Зарплата (начальника «Укрпочты» Игоря) Смелянского (почти 1,9 млн грн — $78,125 ежемесячно) выше зарплаты главного почтальона США. А там больший объем почты, но лучшее качество работы. И в целом это более капитализированное предприятие», — указал Молчанов.

При этом политолог убежден, что если такие бюджетники недовольны своей зарплатой, они могут уйти в частный сектор экономики. Только он всех этих бюджетников не взял бы даже на минимальный оклад в силу их полной профнепригодности.