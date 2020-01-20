Обвинив Варшаву в антисемитизме, президент РФ Владимир Путин ударил Польшу в очень чувствительное место, которое сложно защитить. Об этом рассказал главный редактор польского левого издания «Страйк» Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399 Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Сложно отрицать, продолжил эксперт, что межвоенная Польша была антисемитской, что Польша во время Второй мировой войны была антисемитской, что после войны она также была антисемитской и что нынешняя Польша также является антисемитской.

«Кратко говоря, антисемитизм, хотя и не является доминирующим элементом польской общественной жизни, присутствует в ней, и все об этом знают», — указал Вишнёвский.

Тем не менее, подчеркнул журналист, слова польского дипломата о «памятнике Гитлеру» можно критиковать, но они не были официальным выражением польского антисемитизма, а позже сам Липский с оружием в руках боролся против нацистов.

Также, по его мнению, в российских СМИ появились несправедливые публикации о том, что Польша была соучастником Холокоста, что на каждого немца, который убивал евреев, приходилось по 10-15 поляков, которые в этом помогали, и так далее.

И самое страшное может состоять в том, добавил собеседник издания, что во время памятных мероприятий 23 января в Иерусалиме Польша может быть показана как антисемитское государство, на что Варшава ответит очередной порцией агрессии.