Ранее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии времен Второй мировой войны Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Сложно отрицать, продолжил эксперт, что межвоенная Польша была антисемитской, что Польша во время Второй мировой войны была антисемитской, что после войны она также была антисемитской и что нынешняя Польша также является антисемитской.
«Кратко говоря, антисемитизм, хотя и не является доминирующим элементом польской общественной жизни, присутствует в ней, и все об этом знают», — указал Вишнёвский.
Тем не менее, подчеркнул журналист, слова польского дипломата о «памятнике Гитлеру» можно критиковать, но они не были официальным выражением польского антисемитизма, а позже сам Липский с оружием в руках боролся против нацистов.
Также, по его мнению, в российских СМИ появились несправедливые публикации о том, что Польша была соучастником Холокоста, что на каждого немца, который убивал евреев, приходилось по 10-15 поляков, которые в этом помогали, и так далее.
И самое страшное может состоять в том, добавил собеседник издания, что во время памятных мероприятий 23 января в Иерусалиме Польша может быть показана как антисемитское государство, на что Варшава ответит очередной порцией агрессии.