«Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк — резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменений в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время», — заявил Баканов.
Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Гандзюк. СМИ ранее сообщили, что речь идет об Игоре Павловском.
Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. Руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя и др.
Сообщение о подозрении вручено 9 лицам.