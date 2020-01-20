Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ведомство активизирует расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерина Гандзюк, чтобы заказчики были установлены в кратчайшие сроки. Об этом 20 января сообщается на странице ведомства в Facebook

Годовщина смерти Гандзюк: накажет ли Зеленский заказчиков убийства © пресс-служба Національний Альянс - Черкаси

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Гандзюк. СМИ ранее сообщили, что речь идет об Игоре Павловском.

Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. Руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, его заместителя и др.

Сообщение о подозрении вручено 9 лицам.