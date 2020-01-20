Отмечается, что группировка подозревается в совершении в Херсонской области насильственных действий. Речь идет о поджогах имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.
«В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи», — говорится в сообщении.
Как сообщает ТСН, задержан помощник экс-депутата Игорь Павловский, который ранее обвинялся в организации убийства и проходил по делу об организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
В городе курсировали бронетранспортеры, спецназ поначалу объяснял свое присутствие в городе учениями.
Между тем, двумя днями ранее в Скадовске Херсонской области задержали представителей неонацистской организации «Национальный корпус» за поджог местного бара.