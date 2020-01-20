Офис генпрокурора вместе с другими правоохранительными органами проводит мероприятия по пресечению в Херсонской области деятельности преступной организации, которая занималась поджогами с целью запугивания. Об этом 20 января ведомство сообщает на своем сайте

Отмечается, что группировка подозревается в совершении в Херсонской области насильственных действий. Речь идет о поджогах имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности.

«В настоящее время 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи», — говорится в сообщении.

Год спустя. Что не так с убийством Гандзюк? © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк? Игорь Павловский, который ранее обвинялся в организации убийства и проходил по делу об организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

В городе курсировали бронетранспортеры, спецназ поначалу объяснял свое присутствие в городе учениями.

Между тем, двумя днями ранее в Скадовске Херсонской области задержали представителей неонацистской организации «Национальный корпус» за поджог местного бара.