Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований 20 января. Об этом в Facebook сообщила журналистка Диана Панченко, а источники «Страны» в ГБР подтвердили информацию

«Если США скажет рвать, его порвут» — Монтян о судьбе Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Не исключено, что такая «игра на опережение» связана с тем, что Порошенко все-таки хочет поехать на форум в Давос, куда уже взял билеты на 21 января. Правда, потом в его партии сказали, что билеты он уже сдал. Но, видимо, все-таки решил поехать», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще одним фактором преждевременного прихода Порошенко на допрос в ГБР является нежелание экс-президента встречаться с журналистами и активистами. Следующий допрос запланирован на 24 января.

В июле прошлого года экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко неожиданно пришел в ведомство на день раньше и попросил допросить его в связи с долгосрочным отпуском.