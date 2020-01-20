Ранее в ГБР сообщали, что Порошенко приглашали прийти на допрос 21 июля.
«Не исключено, что такая «игра на опережение» связана с тем, что Порошенко все-таки хочет поехать на форум в Давос, куда уже взял билеты на 21 января. Правда, потом в его партии сказали, что билеты он уже сдал. Но, видимо, все-таки решил поехать», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще одним фактором преждевременного прихода Порошенко на допрос в ГБР является нежелание экс-президента встречаться с журналистами и активистами. Следующий допрос запланирован на 24 января.
В июле прошлого года экс-директор ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко неожиданно пришел в ведомство на день раньше и попросил допросить его в связи с долгосрочным отпуском.