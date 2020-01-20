Теоретически Латвия может поставлять нефть в Белоруссию через свои транспортные узлы, однако у Риги есть ряд нерешенных вопросов с Минском по части хищения 100 тысяч литров черного золота в одном из нефтепроводов. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии и Украины Богдан Безпалько в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Безпалько рассказал, какие изменения в Конституцию РФ поспособствуют воссоединению Русского мира © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Проблема в том, что для белорусского политического руководства и для Лукашенко лично вопрос нефти и газа — это не просто вопрос экономической безопасности, это вопрос власти», — пояснил Безпалько.

Также, по его сведениям, Минск обсуждал этот вопрос с Варшавой, однако Польша заявила о том, что транспортировать нефть реверсом по газопроводу «Дружба» невозможно.

Но если президент Александр Лукашенко в спорах с Россией все же перекроет нефтегазопровод, то он обрушит свою репутацию и имидж своего государства как надежной страны-транзитера, заключил политолог.