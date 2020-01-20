Кроме того, обратил внимание эксперт, для того чтобы поставлять через Латвию подобного рода объемы нефти, Белоруссии необходима новая инфраструктура, которой пока нет.
«Проблема в том, что для белорусского политического руководства и для Лукашенко лично вопрос нефти и газа — это не просто вопрос экономической безопасности, это вопрос власти», — пояснил Безпалько.
Также, по его сведениям, Минск обсуждал этот вопрос с Варшавой, однако Польша заявила о том, что транспортировать нефть реверсом по газопроводу «Дружба» невозможно.
Но если президент Александр Лукашенко в спорах с Россией все же перекроет нефтегазопровод, то он обрушит свою репутацию и имидж своего государства как надежной страны-транзитера, заключил политолог.