Одесская прокуратура сообщила, что от ее имени все чаще действуют мошенники, которые звонят с предложениями оказать содействие в решении различных вопросов. Об этом 20 января сообщается на сайте ведомства

«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что эта информация не соответствует действительности и никоим образом не связана с ведомством.

Также прокуратура призывает не поддаваться на провокации и при наличии информации о мошенничестве, обращаться на горячую линию прокуратуры Одесской области.