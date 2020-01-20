«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем
«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
«Прокуратура информирует, что участились факты мошенничества, а именно звонков и сообщений якобы от имени руководства и прокуроров прокуратуры Одесской области с предложениями оказать содействие в решении служебных вопросов за неправомерную выгоду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта информация не соответствует действительности и никоим образом не связана с ведомством.

Также прокуратура призывает не поддаваться на провокации и при наличии информации о мошенничестве, обращаться на горячую линию прокуратуры Одесской области.    