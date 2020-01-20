«Прокуратура информирует, что участились факты мошенничества, а именно звонков и сообщений якобы от имени руководства и прокуроров прокуратуры Одесской области с предложениями оказать содействие в решении служебных вопросов за неправомерную выгоду», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта информация не соответствует действительности и никоим образом не связана с ведомством.
Также прокуратура призывает не поддаваться на провокации и при наличии информации о мошенничестве, обращаться на горячую линию прокуратуры Одесской области.