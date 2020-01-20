Чаще всего принятые во время второй сессии Совета законы поддерживали депутаты «Слуги народа», «Голоса» и группы «Доверие». Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины (КИУ), которое организация 20 января обнародовала в Facebook

Фесенко: «Машина голосований фракции «Слуга народа» стала давать сбои» © Facebook Владимира Фесенко

«На втором месте по поддержке принятых законов — фракция "Голос". Как правило, "за" голосовали 67% депутатов фракции… На третьем месте — группа "Доверие" с показателем поддержки в 63%», — говорится в сообщении.

Низкие показатели поддержки принятых законов в «Европейской солидарности» — 49%, группы «За будущее» — 48%, ВО «Батькивщина» — 39%. Почти не поддерживали принятые законы депутаты «Оппозиционного платформы — За жизнь», среди которых в среднем только 21% голосовали «за».