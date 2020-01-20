Отмечается, что среди фракций чаще всего за принятие законов голосовали депутаты «Слуги народа». В среднем кнопку «за» нажимали 227 депутатов фракции, или 91% от ее состава. Однако треть законов все же не была бы принята, если бы учитывались только голоса депутатов президентской фракции.
«На втором месте по поддержке принятых законов — фракция "Голос". Как правило, "за" голосовали 67% депутатов фракции… На третьем месте — группа "Доверие" с показателем поддержки в 63%», — говорится в сообщении.
Низкие показатели поддержки принятых законов в «Европейской солидарности» — 49%, группы «За будущее» — 48%, ВО «Батькивщина» — 39%. Почти не поддерживали принятые законы депутаты «Оппозиционного платформы — За жизнь», среди которых в среднем только 21% голосовали «за».