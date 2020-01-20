Снижение тарифов на отопление в Одессе за декабрь 2019 года приведет к очередным финансовым потерям и многомиллионным дотациям. Об этом 20 января сообщила и.о. директора коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, передает «Думская»

Гончарук утверждает, что украинцам пересчитали платежки на тепло с 30%-й скидкой © Украина.ру/Стрингер Владимира Зеленского регламентирует только период за декабрь, а уже в январе цены на газ выросли по сравнению с декабрьскими.

«Понижение тарифа на 30%, как того требует Антимонопольный комитет Украины, обернется новым выделением средств из городского бюджета, а мэрия и так вливает в КП ТГО миллиардные дотации», — говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал юристов горсовета проработать этот вопрос и выработать правильную позицию.