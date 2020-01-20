В ходе аппаратного совещания Позднякова заявила, что распоряжение президента Владимира Зеленского регламентирует только период за декабрь, а уже в январе цены на газ выросли по сравнению с декабрьскими.
«Понижение тарифа на 30%, как того требует Антимонопольный комитет Украины, обернется новым выделением средств из городского бюджета, а мэрия и так вливает в КП ТГО миллиардные дотации», — говорится в сообщении.
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал юристов горсовета проработать этот вопрос и выработать правильную позицию.