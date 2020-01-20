Заложенный после Майдана внутриполитический курс Украины, который начали реализовывать при премьере Арсении Яценюке и продолжили при сменившем его Владимире Гройсмане, мало изменится и при возглавившем Кабмин Алексее Гончаруке, сказал политолог Денис Гаевский 20 января изданию Golos.ua

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«В целом не стоит ожидать каких-либо изменений в социальной, экономической, фискальной, таможенной, инвестиционной политике, поскольку никто из украинских элит не может предложить альтернативу установкам неолиберализма. Продолжится сокращение ресурсной базы и социального пакета для граждан. При этом усилится роль силовых структур в общественно-политической жизни и бизнесе», — сказал Гаевский, комментируя предстоящие перестановки в правительстве.

При этом, по словам Гаевского, новые персоналии в министерствах будут ориентированы не на внешние центры влияния, а на украинские финансово-политические группы. В результате влияние Запада на политический и экономический курс Украины несколько снизится, считает эксперт.