Ранее Гончарук заявил, что нынешнее правительство ждет ротация, сменятся главы ряда министерств. В частности, уже согласована кандидатура нового главы Министерства развития общин.
«В целом не стоит ожидать каких-либо изменений в социальной, экономической, фискальной, таможенной, инвестиционной политике, поскольку никто из украинских элит не может предложить альтернативу установкам неолиберализма. Продолжится сокращение ресурсной базы и социального пакета для граждан. При этом усилится роль силовых структур в общественно-политической жизни и бизнесе», — сказал Гаевский, комментируя предстоящие перестановки в правительстве.
При этом, по словам Гаевского, новые персоналии в министерствах будут ориентированы не на внешние центры влияния, а на украинские финансово-политические группы. В результате влияние Запада на политический и экономический курс Украины несколько снизится, считает эксперт.