Зеленский отметил, что на встрече в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые должны помочь в достижении мира в Донбассе.
«Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил», — говорится в сообщении.
Зеленский также отметил важность работы ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса. Рама отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить. Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ на Украине.