Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой в Киеве. Об этом 20 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

Корнилов отметил противоречивость заявления экс-представителя ОБСЕ по Донбассу © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил», — говорится в сообщении.

Зеленский также отметил важность работы ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса. Рама отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить. Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ на Украине.