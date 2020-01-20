При президенте Украины Владимире Зеленском происходят определенные подвижки в направлении урегулирования конфликта в Донбассе, однако отсутствуют радикальные меры. Об этом директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в комментарии «Голос.UA» 20 января

Головачев: У Зеленского нет никакого реального мирного плана по Донбассу © Facebook, Головачев Андрей

При этом эксперт обратил внимание на то, что если бы украинцы судили президента в соответствии с его обещаниями во время предвыборной кампании, то они могли бы предположить, что мирное урегулирование начнется на следующий же день после его вступления в должность главы государства.

«Нельзя говорить о том, что предпринимаются какие-то радикальные шаги для установления мира… Подвижки действительно есть. Но при условии, если сравнивать те результаты, которые мы имеем в этом направлении при Зеленском с тем, что было при [его предшественнике] Петре Порошенко. А если сравнивать с ожиданиями, которые породил сам Зеленский, то данные подвижки крайне недостаточны», — заявил Рудяков.

То, что Зеленский на следующий день после своей инаугурации не подписал специальный указ об отводе Вооруженных сил Украины от линии соприкосновения, по мнению политолога, объясняется сложностью внутриполитической ситуации, отсутствием полного контроля президента над системой власти и его противодействием «бунтующей улице».

Ранее Зеленский действительно заявлял, что стремился к президентству именно ради достижения мира в Донбассе.