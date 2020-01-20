Восставший Донбасс вряд ли уйдет из состава Украины. Скорее всего, регион может стать правопреемником Украинской ССР. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Вакаров напомнил, как Германия обещала восстановить в Донбассе банковскую систему, но так этого и не сделала © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Москва говорит: когда мы голосовали за независимость, у вас не было статуса, что вы идете в НАТО, у вас не было бандеровской идеологии (хотя я с этим спорю). Вы являлись в полном смысле правопреемницей УССР», — пояснил Вакаров.

Исходя из этого, считает он, Донбасс может объявить себя правопреемником УССР, и это может стать одной из форм выполнения Минских соглашений, на чем неукоснительно настаивает российская сторона.

Политолог добавил, что большая часть жителей Донбасса (за исключением тех, кто мстит за убитых товарищей) хотели бы самостоятельно развивать экономику и более активно торговать с Россией в составе Украины, чтобы им никто не мешал.