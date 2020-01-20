По его словам, сейчас идет работа по разработке этих изменений.
«Одно я уже подписал и передал в парламент. У нас министр развития общин, человек на этой позиции будет заменен. И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин», — заявил Гончарук.
Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал прошение об отставке Алексея Гончарука, которое он подал после скандала с опубликованной прослушкой заседания членов Кабмина.
Глава государства заявил, что дает нынешнему правительству Украины второй шанс. При этом глава Кабмина согласился на отставку министров, которых затребует освободить от должности Офис президента.