Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал кадровые изменения в нынешнем Кабинете министров. Об этом он заявил 19 января в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, сейчас идет работа по разработке этих изменений.

«Одно я уже подписал и передал в парламент. У нас министр развития общин, человек на этой позиции будет заменен. И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин», — заявил Гончарук.

Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в правительство © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский не поддержал прошение об отставке Алексея Гончарука, которое он подал после скандала с опубликованной прослушкой заседания членов Кабмина.

Глава государства заявил, что дает нынешнему правительству Украины второй шанс. При этом глава Кабмина согласился на отставку министров, которых затребует освободить от должности Офис президента.