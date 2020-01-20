«Это разные пути. Мы не можем идти и в США, и в ЕС. Как уже выяснилось на конфликте Германии и США по «Северному потоку-2». Это разные пути, это разные треки», — пояснил эксперт.
Когда Германия договаривается с Москвой по «Северному потоку-2» и вводит антироссийские санкции в рамках Евросоюза, продолжил Вакаров, она преследует свои прагматические интересы, в то время как Украина проигрывает и от прямых отношений не только Москвы и Берлина, но и РФ и США.
Украинской стороне, по его мнению, нужно прекратить называть Россию «страной-агрессором», так как Киев продолжает закупать у Москвы топливо, множество украинцев по-прежнему работают в России, а между странами так или иначе существует транспортное сообщение.
Украинская элита, добавил политолог, представляет собой филиал компрадорской буржуазии, политика которой приведет к тому, что огромное число украинских граждан будут вытолкнуты не только из политической жизни страны, но и вообще из ее жизни.