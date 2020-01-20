Конфликт вокруг строящегося газопровода «Северный поток-2» между Берлином и Вашингтоном показал, что Украина больше не может декларировать, будто бы она движется в сторону Евросоюза, а США являются ее стратегическим партнером. Об этом рассказал политолог Василь Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Держись, я скоро буду! Война компроматов между США и Украиной выходит на дипломатический уровень © AP, Senate Television via AP | AP, Senate Television via AP | Перейти в фотобанк

Когда Германия договаривается с Москвой по «Северному потоку-2» и вводит антироссийские санкции в рамках Евросоюза, продолжил Вакаров, она преследует свои прагматические интересы, в то время как Украина проигрывает и от прямых отношений не только Москвы и Берлина, но и РФ и США.

Украинской стороне, по его мнению, нужно прекратить называть Россию «страной-агрессором», так как Киев продолжает закупать у Москвы топливо, множество украинцев по-прежнему работают в России, а между странами так или иначе существует транспортное сообщение.

Украинская элита, добавил политолог, представляет собой филиал компрадорской буржуазии, политика которой приведет к тому, что огромное число украинских граждан будут вытолкнуты не только из политической жизни страны, но и вообще из ее жизни.