«Сказано — сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены на 30%. В 124 городах Украины осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго», — написал он.
По словам Гончарука, к правительственной инициативе присоединились 16 городов: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов и Киев.
Также премьер отметил, что это стало возможным благодаря снижению цен на рынке. Поэтому правительство предоставило местным властям механизм для корректировки в платежках.