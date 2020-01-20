В 16 украинских областных центрах украинцам пересчитали платежки за декабрь и снизили тарифы на 30%. Об этом 20 января сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

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