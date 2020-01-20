Отмечается, что машину с телом мужчины с огнестрельным ранением патрульные остановили в пгт Иванкове.
«Выяснилось, что в этот день они (водитель — ред.) с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади», — говорится в сообщении.
При этом, по словам 49-летнего стрелка, он ехал в полицию сдаваться. Его задержали по подозрению в умышленном убийстве, а тело его 47-летнего товарища направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данным пресс-офицера полиции Киевщины Николая Жуковича, между атошниками разгорелся нешуточный спор о политике.
«Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — [пятый президент] Петр Порошенко или [шестой, нынешний президент] Владимир Зеленский», — рассказал он «Фактам».
Эксперты констатируют, что ветераны т.н. антитеррористической операции (АТО) в Донбассе являются значимым фактором криминализации Украины. Так, в 2018 году, по данным лидера Радикальной партии Олега Ляшко, в заключении пребывали 8 тысяч участников АТО из 55 тысяч, что составляет 14,5%.
Если учесть, что всего в стране порядка 350 тысяч ветеранов АТО, то в заключении или под следствием (3 тысяч человек, по данным того же Ляшко) находятся свыше 3%. При этом от населения страны (если принять его за 35 миллионов в 2018 году) доля заключенных всего 0,16% — почти в 19 раз меньше. Если допустить, что соотношение по числу преступлений примерно такое же, можно предположить, что в 2018 году атошники совершили около 70 тысяч преступлений.