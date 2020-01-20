В Киевской области полицейский остановил за нарушение ПДД автомобиль УАЗ, на заднем сиденье которого оказался труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции 20 января

Из ветеранов — в киллеры. Эксперты о том, чем бойцы АТО опасны Украине © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Выяснилось, что в этот день они (водитель — ред.) с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади», — говорится в сообщении.

При этом, по словам 49-летнего стрелка, он ехал в полицию сдаваться. Его задержали по подозрению в умышленном убийстве, а тело его 47-летнего товарища направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным пресс-офицера полиции Киевщины Николая Жуковича, между атошниками разгорелся нешуточный спор о политике.

«Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — [пятый президент] Петр Порошенко или [шестой, нынешний президент] Владимир Зеленский», — рассказал он «Фактам».

Эксперты констатируют, что ветераны т.н. антитеррористической операции (АТО) в Донбассе являются значимым фактором криминализации Украины. Так, в 2018 году, по данным лидера Радикальной партии Олега Ляшко, в заключении пребывали 8 тысяч участников АТО из 55 тысяч, что составляет 14,5%.

Если учесть, что всего в стране порядка 350 тысяч ветеранов АТО, то в заключении или под следствием (3 тысяч человек, по данным того же Ляшко) находятся свыше 3%. При этом от населения страны (если принять его за 35 миллионов в 2018 году) доля заключенных всего 0,16% — почти в 19 раз меньше. Если допустить, что соотношение по числу преступлений примерно такое же, можно предположить, что в 2018 году атошники совершили около 70 тысяч преступлений.