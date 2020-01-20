По информации украинских силовиков, за минувшие сутки их позиции подверглись обстрелам 11 раз, один военнослужащий ВСУ погиб. О постоянных обстрелах своих территорий неоднократно заявляли и республики Донбасса.
Пристайко отметил, что Украина обеспокоена ростом числа обстрелов, которые фиксируются с начала нового года. Также он заявил, что обсуждал ситуацию с Рамой.
«Насколько этот процесс может привести к тому завершению, на которое мы все с вами рассчитываем… Я думаю, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны. Мы будем тогда пробовать срочно связаться с нашими партнерами по «нормандскому формату», потому что мы, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают», — сказал Пристайко.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за неделю ВСУ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские силовики выпустили по ДНР 376 боеприпасов, общая масса которых составила 0,6 тонны.