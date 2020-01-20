«С 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года было зафиксировано 137 случаев. Из них 48 — это конфронтация, 89 — это насилие со стороны ультраправых, направленное против людей или имущества», — приводит слова Дутчак «Интерфакс-Украина».
Соответствующее исследование на основе упоминаний в СМИ и соцсетях об актах насилия или конфронтации со стороны радикалов проводил «Институт Республика» при поддержке Фонда Розы Люксембург на Украине.
«За указанный период наибольшее количество актов насилия и конфронтации совершили представители организаций "С14" и "Национальный корпус". При участии "С14" было зафиксировано 40 случаев, среди которых 25 нападений насильственного характера, из них 10 против людей. За "Национальным корпусом" замечено 30 эпизодов, 21 — насильственного характера, из них 15 против людей», — сообщила Дутчак.
Жертвами насильственных действий националистов, как сообщается в результатах мониторинга, чаще всего были журналисты, различные активисты, политики и партии, представители государственных и силовых структур.
Исследователи пришли к выводу, что системную проблему с ультраправым насилием на Украине порождает молчаливая поддержка бесчинств радикалов со стороны правоохранительных органов.