Представители неонацистских организаций за год совершили 137 нападений на журналистов, политиков и активистов, сказала социолог Оксана Дутчак 20 января на пресс-конференции в Киеве

«С 14 октября 2018 по 14 октября 2019 года было зафиксировано 137 случаев. Из них 48 — это конфронтация, 89 — это насилие со стороны ультраправых, направленное против людей или имущества», — приводит слова Дутчак «Интерфакс-Украина».

Соответствующее исследование на основе упоминаний в СМИ и соцсетях об актах насилия или конфронтации со стороны радикалов проводил «Институт Республика» при поддержке Фонда Розы Люксембург на Украине.

«За указанный период наибольшее количество актов насилия и конфронтации совершили представители организаций "С14" и "Национальный корпус". При участии "С14" было зафиксировано 40 случаев, среди которых 25 нападений насильственного характера, из них 10 против людей. За "Национальным корпусом" замечено 30 эпизодов, 21 — насильственного характера, из них 15 против людей», — сообщила Дутчак.

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Исследователи пришли к выводу, что системную проблему с ультраправым насилием на Украине порождает молчаливая поддержка бесчинств радикалов со стороны правоохранительных органов.