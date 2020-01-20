Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов и председатель Наблюдательного совета госкомпании Шевка Аджунер попали под следствие за злоупотребление служебным положением. Об этом 20 января сообщил Telegram-канал «UN - сливы и груши» со ссылкой на собственные источники в Госбюро расследований (ГБР)

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«Шевка и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тысяч гривен (более 500 тыс рублей) и при этом покупая за деньги "Укрзализныци" элитные сигары и алкоголь», — говорится в сообщении.

Пять часов прогулки по Днепру на таком корабле обошлись, по данным издания, в 500 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей).

В конце декабря Евгений Кравцов объявил о своем уходе с поста руководителя «Укрзализныци». Продолжать карьеру он собирается в публичном государственном секторе.