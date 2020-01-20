Иракская делегация посетит Российскую Федерацию, Украину и Китай, чтобы изучить предложения этих стран по современным системам противовоздушной обороны. Об этом, как пишет РИА Новости 20 января, заявил иракский парламентарий Бадр аз-Зияди

По информации агентства, ранее Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-300. В январе представитель американского Госдепа Джои Худ заявил, что приобретение Ираком С-400 спровоцирует санкции Соединенных Штатов.

«Делегации намереваются посетить РФ, КНР и Украину для заключения с ними соглашений по поставкам современных систем охраны иракского воздушного пространства… Парламент сейчас формирует единую делегацию представителей законодательной и исполнительной власти для визита и заключения контрактов», — заявил аз-Зияди.

Политолог увязал ракетный обстрел в Ираке с договоренностью США и РФ по Украине © скриншот с видео UKRLIFE.TV

Чиновник также упомянул, что в Ираке недовольны тем, что США не выполняют заключенные соглашения по поставке современных вооружений.

«На контракты с США были потрачены колоссальные суммы, но они не были реализованы», — отметил аз-Зияди.

Между тем военное сотрудничество Ирака с Россией продвигается успешно. За последние годы РФ поставила в эту страну ЗРПК «Панцирь-C1», ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35, штурмовики Су-25, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и танки Т-90.