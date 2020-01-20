Компанию цыганам составили бездомные, которых резкое похолодание также заставило искать приют под крышей вокзала.
Пассажиры жалуются, что десятки цыган попрошайничают, питаются и спят прямо в зале ожидания.
«Цыганский табор и бомжи, воняет как в селе в конюшне. Главный вокзал Львова», — написал один из пользователей Facebook.
Патрульная полиция города пока не комментировала ситуацию.
Осенью прошлого года на железнодорожном вокзале в Киеве жертвой грабителей из числа цыган едва не стала украинская телезвезда Руслана Писанка. Актрисе пришлось спасаться бегством.