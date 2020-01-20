Цыгане, которые нашли пристанище в здании железнодорожного вокзала Львова, возмутили местных жителей. Об этом 20 января сообщил портал Znaj.ua

Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик: украинскую звезду Писанку атаковали на киевском вокзале © Руслана Писанка / facebook

Пассажиры жалуются, что десятки цыган попрошайничают, питаются и спят прямо в зале ожидания.

«Цыганский табор и бомжи, воняет как в селе в конюшне. Главный вокзал Львова», — написал один из пользователей Facebook.

Патрульная полиция города пока не комментировала ситуацию.

Осенью прошлого года на железнодорожном вокзале в Киеве жертвой грабителей из числа цыган едва не стала украинская телезвезда Руслана Писанка. Актрисе пришлось спасаться бегством.