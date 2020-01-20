Градоначальник пообещал в скором времени провести публичную презентацию согласованного проекта моста, а также сообщил, что ведет переговоры с международными кредиторами о финансировании строительства.
«Веду переговоры с китайцами, Европейским банком реконструкции и развития, на следующей неделе буду иметь две встречи. Они готовы профинансировать достройку нашего моста», — сказал мэр.
По его словам, обещанных средств от президента Владимира Зеленского и правительства ожидать нельзя, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие инстанции.
При этом мэр не уточнил, с какими именно «китайцами» он договаривается и какие они выдвигают условия для получения кредита.
Между тем, в мэрии ранее обещали построить указанный мост за средства городского бюджета.