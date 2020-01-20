Китайцы готовы профинансировать строительство моста через реку Быстрица-Солотвинская. Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook 19 января

Градоначальник пообещал в скором времени провести публичную презентацию согласованного проекта моста, а также сообщил, что ведет переговоры с международными кредиторами о финансировании строительства.

«Веду переговоры с китайцами, Европейским банком реконструкции и развития, на следующей неделе буду иметь две встречи. Они готовы профинансировать достройку нашего моста», — сказал мэр.

Праздник пациентов. Новости весёлой Зе-палаты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и правительства ожидать нельзя, несмотря на неоднократные обращения в соответствующие инстанции.

При этом мэр не уточнил, с какими именно «китайцами» он договаривается и какие они выдвигают условия для получения кредита.

Между тем, в мэрии ранее обещали построить указанный мост за средства городского бюджета.