На минувшей неделе Верховная Рада проголосовала за закон «О полном общем среднем образовании», сокращающий обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском.
«Нам сейчас, на самом деле, важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — заявила глава Минобразования.
По ее словам, старшеклассникам предстоит пережить адаптационный период, чтобы привыкнуть к изучению на украинском языке предметов со специфической терминологией.
По словам экс-депутата Рады Олега Царева, власти Украины, запретив русские школы, пошли на поводу у украиноязычного меньшинства.