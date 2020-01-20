Педагогов из школ Украины, которые ранее проводили свои уроки на русском языке, отправят на курсы переподготовки. Об этом в опубликованном 20 января интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала министр образования Украины Анна Новосад

Власти всегда шли на поводу у украиноязычного меньшинства - Царев о запрете русских школ © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Нам сейчас, на самом деле, важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — заявила глава Минобразования.

По ее словам, старшеклассникам предстоит пережить адаптационный период, чтобы привыкнуть к изучению на украинском языке предметов со специфической терминологией.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, власти Украины, запретив русские школы, пошли на поводу у украиноязычного меньшинства.