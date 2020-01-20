Отказавшаяся представлять Украину на «Евровидении» Maruv снялась в рекламе для российского Comedy
Отказавшаяся представлять Украину на «Евровидении» Maruv снялась в рекламе для российского Comedy
© Facebook, MARUV
Всего претендентов 16, среди них можно выделить финалиста отбора 2019 года, выступающего под псевдонимом  Khayat. Главной украинской звездой конкурса будет Katya Chilly.

Помимо них в списке значатся коллективы и исполнители [О], CLOUDLESS, Assol, GARNA, David Axelrod, FO SHO,  Олександр Порядинский,  GIO, TVORCHI, Jerry Heil,  Еліна Іващенко, KRUTЬ, GO-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

Полуфиналы нацотбора состоятся в Киеве 8 и 15 февраля, дата финала конкурса — 22 февраля.

В 2019 году национальный отбор представителя Украины завершился полным фиаско и скандалом.

«Евровидение» лицемеров: как власть показала стране средний палец
«Евровидение» лицемеров: как власть показала стране средний палец
© Facebook, MARUV
Исполнительница Maruv, победившая в местном конкурсе, сначала стала объектом нападок украинских националистов за свои выступления в России, а потом и вовсе отказалась выступать за Украину из-за кабального контракта, который ей навязывало украинское ТВ.

В итоге украинская сторона из-за нарастающих скандалов отказалась посылать своего представителя на "Евровидение", несмотря на то что многие коллективы и исполнители предлагали свои кандидатуры.