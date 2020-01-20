Всего претендентов 16, среди них можно выделить финалиста отбора 2019 года, выступающего под псевдонимом Khayat. Главной украинской звездой конкурса будет Katya Chilly.
Помимо них в списке значатся коллективы и исполнители [О], CLOUDLESS, Assol, GARNA, David Axelrod, FO SHO, Олександр Порядинский, GIO, TVORCHI, Jerry Heil, Еліна Іващенко, KRUTЬ, GO-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure.
Полуфиналы нацотбора состоятся в Киеве 8 и 15 февраля, дата финала конкурса — 22 февраля.
В 2019 году национальный отбор представителя Украины завершился полным фиаско и скандалом.
Исполнительница Maruv, победившая в местном конкурсе, сначала стала объектом нападок украинских националистов за свои выступления в России, а потом и вовсе отказалась выступать за Украину из-за кабального контракта, который ей навязывало украинское ТВ.
В итоге украинская сторона из-за нарастающих скандалов отказалась посылать своего представителя на "Евровидение", несмотря на то что многие коллективы и исполнители предлагали свои кандидатуры.