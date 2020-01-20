При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Максим Микитась. Об этом 20 января сообщил экс-депутат Сергей Лещенко в своем Telegram-канале

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 млн грн (около 210 млн руб.) 2 октября 2019 года. Экс-депутата Микитася подозревают в совершении уголовного преступления © Facebook, maxim.mikitas

Через два дня суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн (около 14 млн руб.), а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября меру пресечения изменили и экс-депутата Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн (около 208 млн руб.). После внесения суммы он вышел из СИЗО.

«В прошлый парламент Микитась избрался благодаря "сетке", апробированной на округе в Черниговской области его соратником Сергеем Березенко», — написал Лещенко.