Скандально известный одесский художник, ранее возглавлявший Одесский художественный музей, Александр Ройтбурд внес необычное предложение по декоммунизации памятника Легендарной тачанке в Каховке Херсонской области. Об этом на днях сообщил «0552.ua» со ссылкой на Южное отделение Украинского института нацпамяти (УИНП)

Депутат Херсонщины пообещал выкупить Легендарную тачанку для своего конного клуба © facebook Андрея Дяченко Антон Дробович, министр культуры Украины Владимир Бородянский и глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев решили не сносить Легендарную тачанку, а сделать ее первым экспонатом т.н. Музея монументальной пропаганды.

При этом видоизменить тачанку вызвался Ройтбурд. По его словам, он присутствовал на открытии памятника и помнит, как советский маршал Семен Будённый, консультировавший авторскую группу, возмутился тем, что это не его тачанка, а революционера Нестора Махно, так как именно у него в упряжи было три лошади вместо четырех.

«Так вот, мое предложение: лошадей не трогать, тому, кто в буденновке, заменить ее на папаху с помощью киевских умельцев. На флаге можно отчеканить адамову голову. А сзади, на самой тачанке, для убедительности написать "хххй догонишь" и "хххй уйдешь"», — заявил художник.

Власти пообещали сообщить подробности реконструкции легендарного монумента в марте.

Ранее экс-замгубернатора Херсонщины, депутат Херсонского облсовета, бизнесмен Евгений Рищук заявил, что готов выкупить Легендарную тачанку для своего конного клуба, если памятник все-таки решат снести.