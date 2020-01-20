Офис генпрокурора Украины инициировал ряд обысков в рамках расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 20 января

Рада создала следственную комиссию по расследованию убийства Гандзюк © Украина.ру

«Прокуратурой совместно с сотрудниками оперативных подразделений СБУ предпринят ряд обысков с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что было сообщено о подозрении бывшему помощнику нардепа Украины предыдущих созывов. Обвинительный акт о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы.

Ранее Верховная Рада создала временную следственную комиссию для возможности контроля расследования нападений на Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Комиссия должна будет проверить сведения и ход расследования правоохранительными органами Украины нападений.

И.о. управляющего делами исполкома мэрии Херсона Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне 31 июля 2018 года. После нескольких перенесенных операций она скончалась 4 ноября. Исполнителям преступления суд еще в июне вынес приговоры, но организаторы остаются на свободе.