Девять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы после аварии в Закарпатской области. Об этом пресс-служба областного управления Нацполиции Украины сообщила в Facebook 20 января

Три человека пострадали в масштабном ДТП под Киевом © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

«Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Kia Rio совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии в больницу попали водитель Kia Rio, двое ее малолетних детей и еще один пассажир. Также за медпомощью обратились водитель Renault и четверо его пассажиров, среди которых также был ребенок.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день среди европейских стран Украина занимает первое место по уровню гибели пешеходов и пятое место по уровню смертности в ДТП на дорогах. Так, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в стране гибнут 10-12 человек, что является одним из самых высоких показателей в регионе.