Глава Кабмина Украины Алексей Гончарук заявил, что ему ничего не известно о возможном возвращении в правительство вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского. Он сказал об этом в эфире телеканала «Украина 24» 19 января

Скубченко: «Фамилии в Кабмине могут поменяться, а вот курс останется прежним» © Facebook, Александр Скубченко

Тем не менее он сообщил, что в правительстве планируются новые назначения. В частности, кандидатура нового главы Минразвития общин и территорий уже представлена на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

Также, ввиду приоритетности вопроса децентрализации, планируется введение должности вице-премьера по развитию общин, добавил премьер.

Ранее сообщалось, что после скандала с прослушкой совещания, на котором Гончарук критиковал президента Украины Владимира Зеленского, глава государства решил «дать премьеру шанс», но при этом глава Кабмина согласился на отставку министров, которых затребует освободить от должности Офис президента.

При этом ранее руководитель ОП Андрей Богдан заявлял, что офис Зеленского пользуется услугами Хорошковского для консультаций по вопросам таможни. В частности, в октябре 2019 года журналисты фиксировали, как экс-вице-премьер посещает Офис президента.