Партия «Доверяй делам», лидерами которой являются мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, на местных выборах будет соперничать с конкурентами из «Слуги народа», но делать это так, чтобы не нарушать своих договоренностей с Офисом президента. Детали предвыборной стратегии «партии мэров» приводит 20 января Telegram-канал «Резидент»

Партия «Доверяй делам» была официально зарегистрирована в июне прошлого года. На прошедших вскоре после этого парламентских выборах она выступала в союзе с «Оппозиционным блоком», однако преодолеть проходной барьер не смогла. Битва при Харькове. Аваков мстит Кернесу и начинает свою большую игру © Yulia Babych

По информации «Резидента», Кернес и Труханов собираются дать бой президентской партии на будущих выборах в регионах, для чего оба лидера согласовали две стратегии.

Первая из них станет уделом кандидатов в мэры и депутаты от партии «Доверяй делам», которые будут выстраивать свою кампанию на критике некомпетентности власти и демонстрации в противовес своих успехов на местах.

Вторая, неофициальная, будет заключаться в информационных атаках на «слуг народа», которые поведут различные эксперты и общественные организации, близкие к структуре Труханова—Кернеса. Основная критика будет сосредоточена на тарифной и льготной политике действующей власти, неспособности провести обещанные преобразования, увеличении нагрузки на местные бюджеты.

Личное дело Геннадия Труханова. НАБУ взялось за нижнее белье одесского мэра © Facebook, Доверяй делам | Перейти в фотобанк

Отмечается, что совместить две стратегии официально «Доверяй делам» не может, так как имеет договоренности с офисом главы государства и не желает лишний раз вызывать негативную реакцию у президента.