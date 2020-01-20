Партия «Доверяй делам» была официально зарегистрирована в июне прошлого года. На прошедших вскоре после этого парламентских выборах она выступала в союзе с «Оппозиционным блоком», однако преодолеть проходной барьер не смогла.

Битва при Харькове. Аваков мстит Кернесу и начинает свою большую игру
Битва при Харькове. Аваков мстит Кернесу и начинает свою большую игру
© Yulia Babych

По информации «Резидента», Кернес и Труханов собираются дать бой президентской партии на будущих выборах в регионах, для чего оба лидера согласовали две стратегии.

Первая из них станет уделом кандидатов в мэры и депутаты от партии «Доверяй делам», которые будут выстраивать свою кампанию на критике некомпетентности власти и демонстрации в противовес своих успехов на местах.

Вторая, неофициальная, будет заключаться в информационных атаках на «слуг народа», которые поведут различные эксперты и общественные организации, близкие к структуре Труханова—Кернеса. Основная критика будет сосредоточена на тарифной и льготной политике действующей власти, неспособности провести обещанные преобразования, увеличении нагрузки на местные бюджеты.

Личное дело Геннадия Труханова. НАБУ взялось за нижнее белье одесского мэра
Личное дело Геннадия Труханова. НАБУ взялось за нижнее белье одесского мэра
© Facebook, Доверяй делам | Перейти в фотобанк
Отдельно прорабатывается тезис о том, что в окружении неопытного президента Зеленского засилье слабых специалистов-«соросят», которые ведут Украину к разрушению.

Отмечается, что совместить две стратегии официально «Доверяй делам» не может, так как имеет договоренности с офисом главы государства и не желает лишний раз вызывать негативную реакцию у президента. 