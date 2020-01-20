Партия «Доверяй делам» была официально зарегистрирована в июне прошлого года. На прошедших вскоре после этого парламентских выборах она выступала в союзе с «Оппозиционным блоком», однако преодолеть проходной барьер не смогла.
По информации «Резидента», Кернес и Труханов собираются дать бой президентской партии на будущих выборах в регионах, для чего оба лидера согласовали две стратегии.
Первая из них станет уделом кандидатов в мэры и депутаты от партии «Доверяй делам», которые будут выстраивать свою кампанию на критике некомпетентности власти и демонстрации в противовес своих успехов на местах.
Вторая, неофициальная, будет заключаться в информационных атаках на «слуг народа», которые поведут различные эксперты и общественные организации, близкие к структуре Труханова—Кернеса. Основная критика будет сосредоточена на тарифной и льготной политике действующей власти, неспособности провести обещанные преобразования, увеличении нагрузки на местные бюджеты.
Отдельно прорабатывается тезис о том, что в окружении неопытного президента Зеленского засилье слабых специалистов-«соросят», которые ведут Украину к разрушению.
Отмечается, что совместить две стратегии официально «Доверяй делам» не может, так как имеет договоренности с офисом главы государства и не желает лишний раз вызывать негативную реакцию у президента.