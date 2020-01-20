Президент Украины Владимир Зеленский считает «сложным и деликатным» вопрос переименования улиц в честь националистов. Своей точкой зрения он поделился в интервью с изданием The Times of Israel 19 января

Не снижая накала. При Зеленском продолжат декоммунизацию © Белый Кофе

Зеленский отметил, что у жителей Западной и Восточной Украины разные герои.

«И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт», — призвал президент.

По его мнению, следует «держать политику подальше от этой проблемы».

При этом закон о декоммунизации позволяет чествовать героев только одной части населения Украины. Так, согласно этому документу, с карты страны должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.