С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также снос памятных знаков.
Зеленский отметил, что у жителей Западной и Восточной Украины разные герои.
«И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт», — призвал президент.
По его мнению, следует «держать политику подальше от этой проблемы».
При этом закон о декоммунизации позволяет чествовать героев только одной части населения Украины. Так, согласно этому документу, с карты страны должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.