Поединки турнира транслировал телеканал Setanta Sports, но бой Олейника и Грина, который состоялся в ночь на 19 января по московскому времени, в эфир не попал.
«Все вопросы к правительству Украины», — сказал представитель телеканала.
В 2014 году тогда еще гражданин Украины Алексей Олейник вышел на один из своих поединков в футболке с портретом президента РФ Владимира Путина.
В сентябре 2015 года Олейник получил российское гражданство. В декабре 2015 года ему запретили въезд на территорию Украины.
Схватку против одного из самых высоких бойцов в UFC 42-летний уроженец Харькова завершил болевым приемом.