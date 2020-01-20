Украинские поклонники смешанных единоборств не смогли посмотреть поединок турнира UFC 246 в тяжелой весовой категории между Алексеем Олейником и Морисом Грином. Об этом 20 января сообщил Sports.ru

Спортсмен из Запорожья попал в список лучших боксеров всех времен © Фото: ringside24.com

«Все вопросы к правительству Украины», — сказал представитель телеканала.

В 2014 году тогда еще гражданин Украины Алексей Олейник вышел на один из своих поединков в футболке с портретом президента РФ Владимира Путина.

В сентябре 2015 года Олейник получил российское гражданство. В декабре 2015 года ему запретили въезд на территорию Украины.

Схватку против одного из самых высоких бойцов в UFC 42-летний уроженец Харькова завершил болевым приемом.