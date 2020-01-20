Глава Кабмина признал, что украинские чиновники ежедневно отмывают миллионы долларов.
«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись», — сказал он.
Впрочем, как отметил Гончарук, большинство таких госслужащих живут в сильном дискомфорте. По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.
Борьба с коррупцией была одним из пунктов «отчета» премьера об успехах в экономике, которым тот поделился после скандала с прослушкой совещания, на котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского. В пятницу, 17 января, премьер подал в отставку.
Тем не менее, глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки Кабмина, отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.