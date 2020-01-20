Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины голодомор 1932-1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией. Он сказал об этом в интервью The Times of Israel 19 января

Голодомор в зеркале общественного мнения © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Украинский президент же напомнил, что многие страны признали голодомор геноцидом.

«Многие люди были уничтожены. У них отобрали многое — их дома, землю, скот, все у них забрали. И если они не предоставляли свои активы, то были убиты. Они были расстреляны… Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены», — заявил он.

При этом Зеленский выразил надежду на то, что в будущем люди узнают «реальную» историю Украины.

Несмотря на то, что официальный Киев считает голодомор геноцидом украинского народа, по факту голод тогда охватил целый ряд регионов СССР: помимо украинцев, от него пострадали жители Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По разным оценкам, в результате недоедания погибли от 7 до 8 миллионов человек.