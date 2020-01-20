Офис генпрокурора назвал потери украинских силовиков в Донбассе за год
Офис генпрокурора назвал потери украинских силовиков в Донбассе за год
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Представители штаба силовой операции украинских вооруженных сил утверждают, что их позиции 11 раз подвергались обстрелам из артиллерийский орудий калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров.

Кроме того, огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в  сводке ООС.

По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала прошлого года по настоящее время в Донбассе погибли более 130 украинских военнослужащих.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. 

 

 

 