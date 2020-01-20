Представители штаба силовой операции украинских вооруженных сил утверждают, что их позиции 11 раз подвергались обстрелам из артиллерийский орудий калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров.
Кроме того, огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в сводке ООС.
По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала прошлого года по настоящее время в Донбассе погибли более 130 украинских военнослужащих.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.