Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) сообщил об одном погибшем украинском военнослужащем в Донбассе за минувшие сутки. Сводка опубликована 20 января на странице ООС в Facebook

Офис генпрокурора назвал потери украинских силовиков в Донбассе за год © Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк

Кроме того, огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», — говорится в сводке ООС.

По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала прошлого года по настоящее время в Донбассе погибли более 130 украинских военнослужащих.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.