Осенью прошлого года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой. Трампа обвинили в том, что он якобы в обмен на военную помощь требовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына его потенциального конкурента на выборах президента Джо Байдена.
«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров — США», — сказал Зеленский.
Он добавил, что ведёт себя так, чтобы избежать какого-либо вмешательства Украины — или каждого отдельного украинца — в политическую ситуацию в США.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.
На минувшей неделе дело об импичменте президента передали в Сенат США. Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения и требует его оправдать.