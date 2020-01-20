Президент Владимир Зеленский уверяет, что во время телефонных переговоров с Дональдом Трампом лишь надеялся добиться надежных отношений с США. Об этом глава государства заявил в опубликованном 19 января интервью The Times of Israel

Осенью прошлого года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой. Трампа обвинили в том, что он якобы в обмен на военную помощь требовал от Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына его потенциального конкурента на выборах президента Джо Байдена.

«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров — США», — сказал Зеленский.

Держись, я скоро буду! Война компроматов между США и Украиной выходит на дипломатический уровень © AP, Senate Television via AP | AP, Senate Television via AP | Перейти в фотобанк

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

На минувшей неделе дело об импичменте президента передали в Сенат США. Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения и требует его оправдать.