К вечеру 19 января в Ухане число заразившихся достигло 198 человек.
По состоянию на вечер 19 января, в Ухане из больницы выписали 25 человек, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжелом. Состояние остальных оценивается как стабильное.
Самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому — 89. Изначально у больных наблюдались повышенная температура, кашель и одышка.
Еще два случая 20 января заболевания зарегистрировали в аэропорту Пекина. Ранее эти люди ездили в Ухань. Трое заболевших медики выявили в Таиланде, Японии и Южной Корее.
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус поражает дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт.