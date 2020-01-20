В городе Ухань, где была впервые зарегистрирована вспышка коронавируса типа 2019-nCoV, скончалось три человека. Об этом 20 января сообщает РИА Новости

Эпидемия гриппа на фоне приближающейся катастрофы украинской медицины © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

По состоянию на вечер 19 января, в Ухане из больницы выписали 25 человек, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжелом. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому — 89. Изначально у больных наблюдались повышенная температура, кашель и одышка.

Еще два случая 20 января заболевания зарегистрировали в аэропорту Пекина. Ранее эти люди ездили в Ухань. Трое заболевших медики выявили в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус поражает дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт.