На Михайловской площади в Киеве 19 января прошел митинг, посвященный памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году.
Участники акции призвали покончить с произволом ультраправых организаций на Украине, которые пользуются покровительством спецслужб.
Полицейским пришлось вмешаться, когда националисты напали на участников антифашистского митинга. В итоге в Шевченковский отдел полиции доставили 11 радикалов.
Полицейские составили в отношении задержанных административные протоколы за мелкое хулиганство, затем их отпустили.