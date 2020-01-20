Киевские полицейские задержали 11 праворадикалов, которые забросали петардами участников антифашистского митинга в столице Украины. Об этом 20 января сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины в Киеве

«Правый сектор»* и его метастазы Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими неонацистами в 2009 году.

Участники акции призвали покончить с произволом ультраправых организаций на Украине, которые пользуются покровительством спецслужб.

Полицейским пришлось вмешаться, когда националисты напали на участников антифашистского митинга. В итоге в Шевченковский отдел полиции доставили 11 радикалов.

Полицейские составили в отношении задержанных административные протоколы за мелкое хулиганство, затем их отпустили.