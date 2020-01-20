Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим, но с речью перед собравшимися не выступит. Об этом 19 января глава государства заявил в интервью газете Times of Israel

Почему в Израиле отказались признать «украинского Моисея» Праведником народов мира © Public domain Анджей Дуда, которому также не предоставили слово на форуме, отказался ехать в Израиль. Дуду оскорбило то, что право выступить там получили лидеры России, Германии, Франции, а не Польши.

«Самое главное для каждой страны — чтить память своих жертв Холокоста. Очень важно поехать, говорим ли мы или нет. Для меня лично не так важно, буду ли я выступать. Но так много людей, которые погибли в ходе трагедии были украинскими евреями… Поэтому украинцам очень важно почтить память жертв Холокоста. И поэтому, я думаю, было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью», — сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда.

Мировой форум памяти жертв Холокоста 22 и 23 января пройдет в Иерусалиме. Мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше Красной Армией в 1945 году. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,6 миллиона человек, большинство из которых были евреи.

В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.