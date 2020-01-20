В пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту и в Раду.
Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.
Президент прошение главы премьера об отставке не поддержал, дав нынешнему правительству Украины «еще один шанс».
«Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал. Я считаю, что это преступление, это недопустимо, и это в том числе угроза национальной безопасности», — сказал Гончарук.
Премьер добавил, что он и Владимир Зеленский нашли при личной встрече нашли общий язык.
Ранее Зеленский потребовал от представителей силовых структур найти причастных к записи заседания высших чиновников Украины.