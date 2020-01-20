По его мнению, Минск сейчас идет ва-банк, заявляя о поиске альтернативных поставщиков нефти, что пока невозможно, потому ни Азербайджан, ни Казахстан, ни Латвия или Польша не смогут обеспечить более выгодные поставки, чем напрямую Россия.
«Кроме того, речь идет об объемах: чтобы сделать переработку нефти выгодной, необходимо перерабатывать ее больше количество, как я уже упоминал, до 24 миллионов тонн», — уточнил Безпалько.
Более того, отметил эксперт, Белоруссия зондировала почву в вопросе покупки нефти даже в США и Австралии, что само по себе удивительно, так как рассчитывать на какую-то выгоду при таком транспортном пути, как минимум, очень странно.
Специалист добавил, что сейчас обе стороны повышают ставки, так как Россия оставила поставки нефти на январь, а также подписала протокол о поставках на январь и февраль, потому как на более длительный срок урегулировать ценовой вопрос не удалось.