Ввиду того, что сейчас белорусское руководство отказывается идти на военную, экономическую и политическую интеграцию с РФ в рамках «союзного государства», то Москва отказывается дотировать белорусскую экономику путем продажи и поставок дешевой нефти. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в недавнем комментарии ИА «Новороссия»

Безпалько рассказал, какие изменения в Конституцию РФ поспособствуют воссоединению Русского мира © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Кроме того, речь идет об объемах: чтобы сделать переработку нефти выгодной, необходимо перерабатывать ее больше количество, как я уже упоминал, до 24 миллионов тонн», — уточнил Безпалько.

Более того, отметил эксперт, Белоруссия зондировала почву в вопросе покупки нефти даже в США и Австралии, что само по себе удивительно, так как рассчитывать на какую-то выгоду при таком транспортном пути, как минимум, очень странно.

Специалист добавил, что сейчас обе стороны повышают ставки, так как Россия оставила поставки нефти на январь, а также подписала протокол о поставках на январь и февраль, потому как на более длительный срок урегулировать ценовой вопрос не удалось.