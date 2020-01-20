«Можно ведь посмотреть на опыт Порошенко, который, назначив одну Супрун, долгое время не мог ее уволить. А здесь столько людей и такая большая команда. Отделаться от профанов и непрофессионалов во власти будет очень сложно», — сказал политик.
У олигарха Игоря Коломойского, продолжил Царев, с «соросятами» серьезный системный конфликт, и поэтому даже если им не удастся поймать за руку премьера Алексея Гончарука из этой команды, они все равно будут выступать с жесткой критикой в его адрес.
Группа Сороса, по его словам, не слушаются никого — ни президента, ни олигарха, поскольку они проводят только свою точку зрения и ориентируются только на американского финансиста.
Для главы государства выстраивать вертикаль власти, когда его подчиненные бьются насмерть друг с другом и не просто саботируют команды — это чрезвычайно сложно, подчеркнул собеседник издания.