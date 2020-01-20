Президент Украины Владимир Зеленский фактически допустил ошибку своего предшественника Петра Порошенко, назначив на руководящие посты людей Джорджа Сороса и представителей грантовых структур. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

У олигарха Игоря Коломойского, продолжил Царев, с «соросятами» серьезный системный конфликт, и поэтому даже если им не удастся поймать за руку премьера Алексея Гончарука из этой команды, они все равно будут выступать с жесткой критикой в его адрес.

Группа Сороса, по его словам, не слушаются никого — ни президента, ни олигарха, поскольку они проводят только свою точку зрения и ориентируются только на американского финансиста.

Для главы государства выстраивать вертикаль власти, когда его подчиненные бьются насмерть друг с другом и не просто саботируют команды — это чрезвычайно сложно, подчеркнул собеседник издания.