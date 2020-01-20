Россия придерживается Минских соглашений потому, что они максимально отвечают ее интересам. Но при этом у нее есть альтернативный план урегулирования Донбасского конфликта, в отличие от Украины. Об этом рассказал политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян о транзите власти в России и судьбе Донбасса после Путина © Скриншот из видео Украина.ру

Но если Украина не готова идти по этому пути, подчеркнул эксперт, Россия готова перейти к своему плану «Б», который предусматривает интеграцию восставшего региона в состав РФ во всех смыслах, кроме политического.

«То есть мы даем гражданство, интегрируем в экономику, социалку. Грубо говоря, все, кроме политического присоединения Донбасса к Российской Федерации. Если хотите, то назовите это Приднестровизацией», — пояснил Мирзаян.

По сравнению с Приднестровьем, добавил политолог, России будет легче реализовать этот сценарий при наличии общей границы, но вне зависимости от смены правительства в РФ сдавать Донбасс Москва точно не будет.