Ранее Гончарук написал заявление об отставке после скандальной публикации в интернете аудиозаписи его разговора с замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.
На записи он признает, что «полный профан в экономике», а президент Зеленский имеет «очень примитивное понимание экономических процессов». Глава государства в свою очередь эту отставку не принял.
«Премьер показал своим заявлением, что он — человек президента, а во-вторых, у президента сегодня нет другой кандидатуры», — пояснил эксперт.
По его мнению, команда Гончарука, решившись на имитацию отставки, хорошо просчитала ситуацию, и в итоге добилась того, что премьера поддержали многие министры, а также сам президент и Международный Валютный Фонд.
МВФ, подчеркнул Карасев, понимает, что с приходом нового премьера и нового правительства может остановиться реформа рынка земли (которая была одним из ключевых требований для предоставления Украине новых кредитов — ред).