Президент Украины Владимир Зеленский не готов отправить в отставку Алексея Гончарука с должности премьера хотя бы потому, что у него нет других кандидатов на этот пост. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу ZIK

Карасев: «Главный вопрос, как будет работать Рада — быстро или эффективно» Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой.

На записи он признает, что «полный профан в экономике», а президент Зеленский имеет «очень примитивное понимание экономических процессов». Глава государства в свою очередь эту отставку не принял.

«Премьер показал своим заявлением, что он — человек президента, а во-вторых, у президента сегодня нет другой кандидатуры», — пояснил эксперт.

По его мнению, команда Гончарука, решившись на имитацию отставки, хорошо просчитала ситуацию, и в итоге добилась того, что премьера поддержали многие министры, а также сам президент и Международный Валютный Фонд.

МВФ, подчеркнул Карасев, понимает, что с приходом нового премьера и нового правительства может остановиться реформа рынка земли (которая была одним из ключевых требований для предоставления Украине новых кредитов — ред).